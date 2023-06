Verstappen in Spanien auf der Pole Position

Haas-Pilot Nico Hülkenberg fuhr als Achter zum vierten Mal in diesem Jahr in die Top Ten und blieb damit vor Fanliebling Fernando Alonso im Aston Martin, der allerdings von einem beschädigten Unterboden gehandicapt war und Neunter wurde. "Das war das Maximum, es hat total Spaß gemacht", sagte Hülkenberg am Sky-Mikrofon.