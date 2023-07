24 Rennen für Verstappen und Co. in der Saison 2024

24 Rennen in der Saison 2024: Die Formel 1 versucht im kommenden Jahr ihren Rekordkalender durchzuziehen. Ein Rennen in Deutschland steht wieder einmal nicht auf dem Programm, dafür starten Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) und Co. erneut in der Wüste von Bahrain (2. März) in die WM. Der Titel wird spätestens beim Saisonfinale in Abu Dhabi (8. Dezember) vergeben. Am Mittwoch verabschiedete der Motorsport-Weltrat des Weltverbandes FIA den offiziellen Plan.