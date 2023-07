Auftakt in England: Verstappen souverän

Auf dem Weg zu seinem sechsten Sieg in Serie hat Max Verstappen auch in Silverstone einen starken Start ins Wochenende hingelegt. Im ersten freien Training zum britischen Grand Prix drehte der Formel-1-Weltmeister in 1:28,600 Minuten die schnellste Runde, mehr als vier Zehntelsekunden trennten ihn bereits von seinem Red-Bull-Kollegen Sergio Perez auf Rang zwei.

Verstappen hat seit dem Rennen in Miami Anfang Mai jeden Grand Prix gewonnen, ein Sieg am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) wäre der sechste in Serie. Diese Marke erreichten in der Geschichte der Formel 1 bislang nur Sebastian Vettel, Alberto Ascari, Michael Schumacher und Nico Rosberg. In der WM hat er als Spitzenreiter bereits 81 Punkte Vorsprung auf Verfolger Perez.