Ferrari-Boss Vasseur will Team deutlich aufstocken

Ferraris neuer Teamchef Frederic Vasseur will die Lücke zur Spitze in der Formel 1 mit einem Großaufgebot zusätzlicher Techniker schließen. Er plane mit bis zu 40 neuen Kräften, sagte Vasseur der italienischen Zeitung Corriere dello Sport .

"Heute ist unsere einzige Priorität die Entwicklung des Autos", sagte Vasseur, der seit Januar Teamchef der Scuderia ist: "Der SF 23 ist ein Erbe der letzten zehn Jahre. Die Zeiten in der Formel 1 sind lang, ich kann die Mentalität des Teams nicht in sechs Monaten ändern. Ein F1-Team ist wie ein großes Schiff, Kursänderungen erfolgen langsam."

Trotz aller Schwierigkeiten - Ferrari ist in der aktuellen Saison hinter Red Bull, Mercedes und Aston Martin nur vierte Kraft - ist der Franzose überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. "Erfolg ist das Resultat von Arbeit, nicht von der Geschichte. Der Name Ferrari genügt nicht, um zu gewinnen", sagte er: "Wir schreiten in die richtige Richtung voran. Wir haben wie andere zwei oder drei Teams große Ressourcen, die wir nutzen müssen."