Ferrari-Star Leclerc: "Bin von Natur aus positiv"

Ferrari-Pilot Charles Leclerc bleibt trotz der enttäuschenden Ergebnisse in der laufenden Formel-1-Saison zuversichtlich. "Ich bin von Natur aus positiv. Ich suche nach einer Motivation in jeglicher Situation. Ich versuche das Beste aus dem zu machen, was wir haben", sagte der 25-Jährige der Zeitung Corriere della Serra: "Im Moment ist das Auto, das was es ist, es gibt keine Wunder. Doch auch in dieser Situation muss man Kraft schöpfen."