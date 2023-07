Formel 1: Emotionale Gedenkfeier in Spa

In diesem Moment war alle Rivalität vergessen. Zum Auftakt in das Rennwochenende (im SPORT1-Liveticker) in Spa lud Pierre Gasly zu einer besonderen Gedenkveranstaltung für den 2019 auf dem Circuit Spa-Francorchamps tödlich verunglückten Anthoine Hubert ein. Die Einladung ging an alle Teilnehmer des anstehenden GP-Wochenendes.

„Pierre Gasly lädt alle Mitarbeiter des F1-, F2- und F3-Fahrerlagers ein, die Strecke Spa-Francorchamps zu laufen oder zu gehen, um an Anthoine Hubert zu erinnern, den wir traurigerweise 2019 verloren haben“, schrieb Gasly und der Einladung wurde zahlreich Folge geleistet. Nathalie Gabert, Mutter des verstorbenen Hubert, dankte Gasly, der ein enger Freund des Verstorbenen war, auf Twitter dafür.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Um 18.30 Uhr versammelten sich alle Teilnehmer auf der Start-Ziel-Geraden und bekamen T-Shirts mit der Aufschrift „Racing for Anthoine“ überreicht, die sie anzogen. Danach richtete Gasly einige emotionale Worte an alle Anwesenden, in denen er nochmal an seinen verstorbenen Freund erinnerte. Dazu gedachte er auch dem vor wenigen Wochen hier in Spa tödlich verunglückten Dilano van‘t Hoff.

Immer wieder Diskussionen um Spa

Nach dem tragischen Unfall des Nachwuchsfahrers kamen einmal mehr Diskussionen um die Sicherheit auf der Traditionsstrecke in den Ardennen auf. Dabei wurden auch Stimmen nach einer Veränderung der ikonischen, aber auch gefährlichen Passage Eau Rouge - Radillon - Kemmel-Geraden, auf.

Die Rennstrecke in den belgischen Ardennen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten für unzählige Fahrer als Todesfalle erwiesen. Bereits 49 Piloten verschiedener Rennserien verloren in Spa-Francorchamps ihr Leben.