Formel-1-Jungstar ist vom Rauswurf des Teamkollegen überrascht - und lässt Kritik durchblicken

Tsunoda hätte de Vries mehr Zeit gegeben

Die finale Entscheidung gegen die Vries habe Tsunoda selbst erst kurz vor der Bekanntgabe erfahren: „Als wir uns zufällig in der Fabrik gesehen haben, sagte er es mir. Ich wusste es also erst an dem Tag, als das Team es bekannt gab.“

Ricciardo: „Natürlich tut es einem leid“

Daniel Ricciardo, der Profiteur des Stühlerückens, richtete ebenfalls einige Worte an den Niederländer. „Natürlich tut es einem leid für andere Fahrer. Wir stecken unser ganzes Leben in diese Arbeit“, sagte der 34-Jährige .

Gleichzeitig stellte Ricciardo aber auch klar, dass de Vries in der Königsklasse zwar nicht besonders erfahren sei, „im Rennsport allerdings schon“. Immerhin ist er schon 28 Jahre alt. „Ich denke also, dass er reif genug ist, um den Sport zu verstehen“, sagte der Australier.

Ricciardo bekräftigte: „Wenn er immer noch will, dass es klappt, glaube ich, dass er wieder aufstehen und etwas bewirken kann.“ Dabei erinnerte der Rückkehr an seine eigene Situation: „Schaut euch mich vor einem Jahr an. Ich war mir nicht sicher, ob ich jemals wieder ein Formel-1-Auto fahren würde. Und ein Jahr später bin ich her. Es kann immer etwas passieren.“