Formel 1: Red-Bull-Boss Marko schmettert Kritik nach de-Vries-Entlassung ab

Dass Nyck de Vries bei AlphaTauri schon zwei Rennen vor der Sommerpause gefeuert wurde, sorgte für großes Aufsehen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton bezeichnete das Vorgehen der Verantwortlichen sogar als „brutal“. All die Kritik an der frühzeitigen Entlassung kann Helmut Marko allerdings nicht nachvollziehen. „Was ist daran brutal, wenn die Leistung nicht stimmt?“, entgegnete Red Bulls Motorsportchef in einem Interview mit Motorsport-Total.com.