Formel 1: Setzt der Rekord-Dominator eins drauf? Ungarn-Highlights im Free-TV, Stream, Video

SPORT1 zeigt die Highlights zur Königsklasse des Motorsports über die komplette Saison im neuen Magazin „Sky F1 Highlights - präsentiert vom AvD“ . Hier gibt es nach jedem der 23 Rennen in einer einstündigen Sendung alles Wichtige rund um Weltmeister Max Verstappen und seine Herausforderer.

Formel 1 im Free-TV: Das Rennen auf dem Hungaroring