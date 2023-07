Norris zerstört Verstappens Trophäe: „Nicht mein Problem“

"Max hat den Pokal einfach zu nah am Rand platziert. Ich weiß nicht, er ist einfach umgefallen. Nicht mein Problem, es ist seines", scherzte Norris im Anschluss. Auch Verstappen nahm das Missgeschick sportlich, schließlich sammelt der Niederländer die Pokale für Grand-Prix-Siege in dieser Saison in beängstigender Regelmäßigkeit: "Das nächste Mal nehme ich ihn runter und passe auf."

Der Triumph auf dem Hungaroring war bereits Verstappens siebter Sieg in Serie, insgesamt war es sein 44. Erfolg in der Königsklasse des Motorsports. Die dritte Weltmeisterschaft scheint nur noch Formsache zu sein. In der WM-Wertung führt er nun mit 110 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez, der am Sonntag hinter Verstappen und Norris Dritter wurde.