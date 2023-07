Pole Position für Leclerc in Spa

Charles Leclerc (Monaco) wird von der Pole Position in den Großen Preis von Belgien starten. Zwar gelang dem Ferrari-Piloten in Spa nur die zweitschnellste Runde, weil der überragende Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull aber zurückgesetzt wird, rückte Leclerc auf. Startplatz zwei geht demnach an Verstappens Teamkollegen Sergio Perez (Mexiko), dahinter landete der britische Rekordchampion Lewis Hamilton im Mercedes.