Formel 1: Raubüberfall in Fittipaldi-Villa - 250.000 Euro Beute

Bei einem Einbruch in die Villa des zweimaligen Formel-1 -Weltmeisters Emerson Fittipaldi im italienischen Soriano sind Gold und Luxusuhren gestohlen worden.

Zum Zeitpunkt des Einbruchs war der 76-jährige Brasilianer nicht zu Hause. Wegen des Überfalls im Ort nahe der norditalienischen Stadt Brescia wurde eine Untersuchung in die Wege geleitet.

Fittipaldi ist nicht der einzige ehemalige Formel-1-Fahrer, der in der Gegend lebt: Der Franzose Rene Arnoux wohnt in Desenzano am Gardasee.