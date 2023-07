Formel 1: Hinweis auf "Silly Season"? F1-Fahrer auf privater Grillparty von Red-Bull-Boss Horner

Nach der Formel-1-Rennen in Silverstone gab es mal wieder einiges zu besprechen. Wie gut, dass die Fahrer dies dank Red-Bull-Teamchef Christian Horner gleich im Anschluss konnten.

Denn Horner lud nach dem Rennen in England das gesamte Fahrerlager zu einem Grillfest zu sich nach Hause ein.

„Ich hatte letzten Abend alle Fahrer zum Barbecue bei mir zuhause eingeladen“, erzählte der Engländer, für den das Grillfest durchaus gelang. „Man hat gesehen, wie sie sich sofort über Momente auf der Strecke unterhalten haben. Da glänzen die Augen, wenn sie darüber sprechen, was hier und da so passiert ist, auch in der Formel 3 oder sogar im Kart.“