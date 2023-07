Regen in Spa: Formel-1-Sprint später gestartet

Wegen des schlechten Wetters in Spa hat sich der Start des Sprints verzögert. Ursprünglich hätten die Formel-1-Piloten um 17.05 Uhr starten sollen, fünf Minuten vor dem planmäßigen Beginn teilten die Organisatoren mit, dass es erst später losgehen werde. Um 17.35 Uhr begann dann die Formationsrunde hinter dem Safety Car.

Der Regen in den Ardennen hatte bereits am Samstagmittag für eine Verschiebung des Sprint-Qualifyings gesorgt, das um 12.35 Uhr statt um 12.00 Uhr begann. Dies sorgte für eine Verschiebung im Zeitplan, der Sprint wurde von 16.30 Uhr auf 17.05 Uhr verschoben.

Nach zwei tödlichen Unfällen in jüngerer Vergangenheit auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Belgien steht an diesem Formel-1-Wochenende die Sicherheit im Vordergrund. Bei Regen und nasser Fahrbahn ist es extrem rutschig, zudem ist die Sicht durch die Gischt sehr eingeschränkt.