"Für mich sind seine Tage gezählt!" Schumacher prophezeit nächstes Formel-1-Aus

Formel 1: Schumacher glaubt an Pérez-Aus

Schumacher erklärt seine These in seiner Sky-Kolumne so: „Nach zahlreichen Patzern in den vergangenen Wochen ist nach dem Crash im ersten Freien Training in Ungarn wieder massiv Kritik auf ihn eingeprasselt. Das Problem bei Pérez ist die Konstanz. Er hat zu viele Schwankungen und ist vielleicht auch mental nicht stabil genug. Er ist einfach zu weit weg von Max und für mich sind seine Tage bei Red Bull gezählt.“