Sprint-Pole für Überflieger Verstappen in Spa

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich beim Großen Preis von Belgien die Pole Position für das Sprintrennen gesichert. Der niederländische Red-Bull-Pilot verwies im Sprint-Qualifying am Samstag in Spa den Australier Oscar Piastri (McLaren) und Carlos Sainz (Spanien/Ferrari) auf die Plätze. Verstappen hatte lediglich elf Tausendstelsekunden Vorsprung auf Piastri.

"Sehr interessante Ausführung", funkte der 35-Jährige verbittert an seine Box, die Crew antwortete mit einem konsternierten "sorry, Nico". Bereits im Qualifying für den Großen Preis am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) hatte es für den Deutschen lediglich für den letzten Startplatz gereicht, dort bremsten ihn Hydraulikprobleme aus.