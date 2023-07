Verstappen gewinnt Sprint in Spa

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seinen Erfolgslauf auch in Belgien fortgesetzt. Der Niederländer triumphierte beim turbulenten Sprint in Spa und bescherte Red Bull den nächsten Sieg: Alle elf bisherigen Grand Prix und die drei Sprints wurden nun vom Weltmeisterteam gewonnen.

Verstappen baute seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft weiter aus, er liegt nun 118 Punkte vor seinem ersten "Verfolger" Sergio Perez. Der mexikanische Teamkollege des Überfliegers schied nach einem Zweikampf mit Rekordweltmeisters Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) aus. Am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) peilt Verstappen den nächsten Sieg an, den Grand Prix nimmt er nach einer Strafe vom sechsten Platz in Angriff.