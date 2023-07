Formel 1: Verstappen noch schneller? Red Bull mit Updates in Ungarn

Weltmeister Max Verstappen (25) könnte beim Großen Preis von Ungarn (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) womöglich noch stärker dominieren als ohnehin in dieser Formel-1-Saison.

Sein Red-Bull-Team kündigte jedenfalls „einige Upgrades“ an. Diese Neuerungen am Auto werden „hoffentlich das tun, was wir von ihnen erwarten, damit wir für die kommenden Rennen zusätzliche Leistung finden“, sagte der Niederländer.