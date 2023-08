"... dann würde Max nicht so eine gute Zeit haben" - Hamilton mit Seitenhieb gegen F1-Rivalen

Für Lewis Hamilton läuft es in der aktuellen Formel-1 -Saison nicht rund. Mit den vordersten Plätzen hat der Mercedes -Pilot meist nichts zu tun, zu stark ist die Konkurrenz von Red Bull .

„Momentan ist es einfach unmöglich, die Red Bull zu schlagen, außer sie kommen nicht ins Ziel. Sie sind acht Zehntel bis eine Sekunde schneller pro Runde als alle anderen“, erklärte Hamilton am Rande des Belgien-GP dem Sender Sporza .

Resigniert ergänzte der 38-Jährige: „Es ist, wie es ist. Man kann nichts daran machen. Möchte ich so schnell sein wie sie? Natürlich. Würde ich gerne ein Auto haben, dass so schnell ist wie sie? Natürlich.“

Anschließend ließ er sich zu einer Spitze gegen Red-Bull-Rivale Sergio Pérez hinreißen: „Wenn ich in Sergios Auto wäre, dann würde Max (Verstappen, Anm. d. Red.) nicht so eine gute Zeit haben, wie er jetzt hat. Aber so ist es nun mal nicht“, sagte Hamilton.