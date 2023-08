Formel-1-Coup für Audi? Neuer Rennstall hat wohl Ferrari-Star an der Angel

Die Formel 1 macht Sommerpause, das heißt im Umkehrschluss: Die „Silly Season“ ist gestartet. In den nächsten Wochen sollen einige wichtige Personalentscheidungen getroffen werden.

Die Gerüchteküche läuft gerade wieder warm und ein Name sorgt dabei für viel Aufregung: Carlos Sainz.

Bleibt Leclerc oder Sainz bei Ferrari? Oder beide?

Der Spanier, der bei Ferrari noch bis 2025 unter Vertrag steht, gilt als Wechselkandidat bei der Scuderia. Während Teamkollege Charles Leclerc in Spielberg bereits Gespräche über eine Verlängerung über 2025 hinaus bestätigte, wartet Sainz anscheinend noch auf ein Zeichen von Ferrari . Seine bisherige Saison verlief ebenfalls wechselhaft .

Das österreichische Online-Portal will aus einer Sainz-nahen Quelle erfahren haben, dass der 28-Jährige sogar schon einen anderen Rennstall gefunden hat.

Vor-Vertrag mit Sainz? Audi plant Coup

So soll Sainz einen Vor-Vertrag beim neuen F1-Rennstall Audi unterschrieben haben. Der deutsche Rennstall steigt 2026 anstelle des Alfa-Romeo-Teams in die Königsklasse des Motorsports ein. Die Gerüchte um Sainz halten sich schon seit einer Weile in der Boxengasse.