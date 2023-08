Formel 1: Heiße Gerüchte rund um Haas - bekommt Hülkenberg einen neuen Teamkollegen?

Die Sommerpause ist in der Formel 1 traditionell die Zeit für Gerüchte, so auch in diesem Jahr. Aktuell mittendrin: Der US-Rennstall Haas. Teamchef Günther Steiner erklärte kürzlich im Interview mit sport.de, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Nico Hülkenberg als Pilot für die kommende Saison bestätigt wird. Bei Teamkollege Kevin Magnussen sieht die Sache dagegen anders aus.