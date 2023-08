Formel 1: Max Verstappen soll nach Instagram-Video Ärger mit der Polizei haben

Am vergangenen Wochenende setzte sich Verstappen hinters Steuer eines Aston Martin Valkyrie (Wert: rund 2,7 Millionen Euro) und durchquerte den Canta-Galet-Tunnel in Nizza nahe seiner Wahlheimat Monaco.

Auch Verstappen selbst postete die Szene in seiner Instagram-Story, sodass nicht nur zahlreiche Fans, sondern offenbar auch die Polizei darauf aufmerksam wurde. Laut französischen Medienberichten hat der Red-Bull-Pilot nun Untersuchungen aufgrund von mehreren Verstößen gegen die Verkehrsordnung am Hals.

Welche Konsequenzen drohen Verstappen?

Demzufolge drohe Verstappen eine Geldstrafe wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und Gefährdung des Lebens anderer. Ob auch die in der Formel 1 zuständigen Instanzen - die FIA und sein Team Red Bull - sich mit der Angelegenheit beschäftigen und Verstappen an seine Vorbildrolle erinnern werden, muss sich zeigen.

Verletzt! Formel-1-Star fällt in Zandvoort aus

Kritik am Formel-1-Start in Zandvoort

Verstappen hat sich bisher nicht zu der Aktion geäußert. Der zweimalige Weltmeister führt die Fahrerwertung der Formel 1 komfortabel an und hat gegenüber dem Tabellenzweiten Sergio Pérez ein sattes Polster von 125 Punkten. Am Wochenende steht sein Heimrennen im niederländischen Küstenort Zandvoort auf dem Programm.

Weil der Dominator die vergangenen acht Rennen allesamt gewann, kann er nun Geschichte schreiben. Neunmal hintereinander als Erster über die Ziellinie kam in der Königsklasse bisher nur Sebastian Vettel im Jahr 2013. Siegt Verstappen auch in Zandvoort und eine Woche später in Monza, hat er diesen Rekord geknackt.