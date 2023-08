Formel 1: Red-Bull-Dominanz zu Ende? Verstappen überrascht mit Aussagen

Max Verstappen ist aktuell auf dem Weg zu seinem dritten Weltmeistertitel in Serie. Seine zehn Siege aus zwölf Rennen in diesem Jahr zeigen die Dominanz Red Bulls sowie die Leichtigkeit, mit der der Niederländer die Ziellinie als Erster überquert.

„Ich war auch auf der anderen Seite, habe Siege gejagt, aber sie nie ganz erreicht, weil ich nicht das richtige Paket dafür hatte“, blickte Verstappen auf seine Anfangsjahre in der Formel 1 zurück, in denen Siege aufgrund der schier unschlagbaren Mercedes-Boliden beinahe unmöglich waren - nun ist er selbst in der Position, die er selbstverständlich auch am liebsten beibehalten würde.