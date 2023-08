Formel 1: Rückkehr in den Motorsport? So reagiert Sebastian Vettel

Sebastian Vettel hat auf die jüngsten Spekulationen über eine mögliche Rückkehr in den Motorsport reagiert. Der frühere Formel-1-Pilot war zuletzt mit einem Einstieg in die Formel E in Verbindung gebracht worden - diesen Gerüchten erteilte der Heppenheimer nun allerdings eine deutliche Absage.

„Ich stehe nicht in Verhandlungen, um mit ABT Cupra oder einem anderen Team in der Formel E zu fahren“, wird Vettel von der spanischen Ausgabe von motorsport.com zitiert.

Der 36-Jährige betonte weiter: „Man hat mir Worte in den Mund gelegt, und ich möchte klarstellen, dass ich derzeit keine Rückkehr in den Motorsport in Erwägung ziehe.“

Die Spekulationen waren durch Aussagen von Thomas Biermaier, dem Teamchef und CEO des ABT Cupra Rennstalls in der Formel E, ausgelöst worden. In einem Interview mit ran.de hatte er über die Suche nach einem Nachfolger für Robin Frijns gesagt: „Vielleicht geht es auch in die Schweiz. Da gibt es ehemalige Rennfahrer, die sich für die Umwelt einsetzen und viel Nachhaltigkeitsarbeit machen.“

Vettel-Comeback? Worte von Teamchef falsch interpretiert

Diese Aussagen konnten als versteckter Hinweis auf Vettel interpretiert werden, da der viermalige Weltmeister seit 2007 in der Schweiz lebt und sich sehr für die Nachhaltigkeit einsetzt. Doch Biermeier erklärte bereits vor einigen Tagen bei motorsport-total.com, dass er selbst den Namen von Vettel nie in den Mund genommen habe.

„Es gibt auch andere Fahrer in der Schweiz, die mit Nachhaltigkeit in der Extreme E und so weiter fahren“, führte der Formel-E-Teamchef aus. „Da haben andere mehr hineininterpretiert, als es am Ende wirklich war:“