Formel 1: Red-Bull-Traumpaar dank Vettel

Sie sind das erfolgreichste „alte Ehepaar“ der Formel 1 : Max Verstappen und sein Renningenieur Gianpiero Lambiase. Immer wieder zofft sich das Weltmeistergespann am Boxenfunk und sorgt bei den Fans so für bestes Entertainment.

Auch bei seinem 45. Sieg in Spa wies Lambiase Verstappen wieder an, seinen Kopf besser zu nutzen, um die Reifen zu schonen. Der Weltmeister konterte, er könne ja noch mehr pushen und zu einem Extra-Stopp abbiegen: „Boxenstopp-Training gefällig?“

Vettel lotste Lambiase zu Red Bull

Man kann sich auch erinnert fühlen an das Motiv des „Odd Couple“, das seltsame Paar, das seit dem Hollywood-Klassiker mit Walter Matthau und Jack Lemmon ein geflügeltes Wort ist. Auch Verstappen und Lambiase bilden nun ein seltsames Traumpaar, zwischen dem es öfter unterhaltsam knallt, das am Ende aber eben doch sehr erfolgreich zusammenarbeitet.

Verstappen fordert stengen Renningenieur ein

Der Niederländer über sein Alter Ego am Kommandostand: „Gianpiero sagt wie ich geradeheraus, was Sache ist. Wir sind miteinander grundehrlich, das ist besonders in jenen Momenten wertvoll, wenn es mal auf der Rennstrecke nicht so gut läuft.“