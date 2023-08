Formel 1: Wer schnappt sich die Pole in Spa? Qualifying LIVE im TV, Stream, Ticker

Es fehlte nicht viel, genau genommen 23 Hundertstel, um den Briten Lando Norris zu schlagen. Es sollte jedoch nicht der einzige Aufreger um Max Verstappen an diesem Freitag bleiben, der Niederländer sorgt mit einer Verbalattacke gegen den Deutschen Nico Hülkenberg für Aufsehen .

Max Verstappen gilt weiterhin als Favorit, sein vermeintlich größter Konkurrent Sergio Perez wurde am Freitag nur Siebter, im zweiten Red Bull hatte er fast eine halbe Sekunde Rückstand.

Nico Hülkenberg landete einen Tag nach Bekanntgabe der Vertragsverlängerung bei Haas in der ersten Session im Kiesbett, in der zweiten lag er wie sein Teamkollege Kevin Magnussen weit zurück, es reichte nur zu Rang 18.

Alpha-Tauri beklagt Ausfall

Schlechte Nachrichten für Daniel Ricciardo! Der Australier war nach etwa zehn Minuten in Kurve drei gegen die Streckenbegrenzung gefahren. Der AlphaTauri-Pilot hat sich bei dem Unfall im zweiten freien Training zum Großen Preis der Niederlande den Mittelhandknochen in der linken Hand gebrochen.

Ersetzt wird Daniel Ricciardo von Liam Lawson, für den 21-jährigen der derzeit eigentlich in der Super Formula in Japan fährt und offizieller Ersatzpilot bei Red Bull und AlphaTauri ist, wird es keine einfache Aufgabe: Er saß zuletzt vor rund einem Jahr in einem Formel-1-Auto.