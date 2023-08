Formel 1: Zoff bei Ferrari - Vasseur kritisiert Leclercs forsche Art

„Charles hat eine solche Saison nicht erwartet und am Anfang mehr Druck gemacht, als er hätte machen sollen“, antwortete Vasseur in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport nun auf die Frage, ob er mit seinen Fahrern zufrieden sei. „Vom Charakter her ist Leclerc impulsiv, wenn etwas nicht gut läuft, hält er sich nicht zurück“.

Leclerc hat schwierige Lage „besser verdaut“

Speziell die ersten sieben Rennen, als der 25-jährige Monegasse dreimal nicht in die Punkte fuhr, nagten an ihm. Im Nachgang zeigte sich Leclerc das eine oder andere Mal sehr frustriert.

Stattdessen tüftelt das Team in Maranello am Wagen für die Saison 2024. Es müssen Spielräume gefunden werden, in denen „die Piloten fahren können, ohne immer am Limit zu sein“, sagte der Franzose.