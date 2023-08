Kritik am Formel-1-Start in Zandvoort

Der Große Preis der Formel 1 in den Niederlanden wird auch in diesem Jahr wieder von Protesten begleitet. Am Samstag vor dem Qualifying (15.00 Uhr/Sky) gehen Umwelt-Aktivisten auf die Straße, im Rahmen einer Fahrrad-Demo kritisieren sie die Austragung des Rennens in Zandvoort. Die Strecke liegt mitten in einem Naturschutzgebiet.