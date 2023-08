Verstappen am schnellsten - und knackt Vettel-Rekord

Land unter in Zandvoort, Max Verstappen obenauf: Das launische Nordsee-Wetter war der größte Gegner auf der Jagd nach Sebastian Vettels Rekord - stoppen ließ sich der Weltmeister aber nicht. Mit dem souveränen Triumph beim chaotischen Heimrennen hat Verstappen seinen neunten Sieg in Serie gefeiert und damit Vettels zehn Jahre alte Bestmarke eingestellt.

Seit dem Rennen Anfang Mai in Miami hat Verstappen jeden Grand Prix gewonnen, eine solche Serie gab es in mehr als 70 Jahren Formel 1 nur einmal: Vettel schaffte es 2013 ebenfalls im Red Bull. Am kommenden Sonntag kann Verstappen sich in Monza den alleinigen Rekord sichern.