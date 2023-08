Nächster Haas-Crash! Steiner "angepisst" - auch Verstappen rutscht in Zandvoort

Selbst Max Verstappen ist auf seiner rutschigen Heimstrecke nicht unfehlbar - der Schnellste war er aber auch im komplizierten Abschlusstraining von Zandvoort. Der Formel-1-Weltmeister im Red Bull drehte in der dritten freien Einheit zum Großen Preis der Niederlande die beste Runde, auf nasser Strecke lag er fast vier Zehntelsekunden Sekunden vor George Russell im Mercedes.

Magnussen crasht, Teamchef Steiner entnervt

Nico Hülkenberg arbeitete sich im Haas im Vergleich zum Freitag geringfügig vor und belegte vor dem Qualifying am Samstagnachmittag den 15. Platz. Am Freitag war der deutsche Pilot noch gecrasht.

Sein Teamkollege Kevin Magnussen machte es ihm im dritten Training gleich und landete in der Mauer, zerlegte dabei seinen Frontflügel. Haas-Teamchef Günther Steiner gab bei Sky an, „ziemlich angepisst“ zu sein. Magnussen war auf seiner Outlap abgeflogen.

Schon die beiden freien Trainings am Freitag waren jeweils wegen Unfällen unterbrochen worden, obwohl es da noch den ganzen Tag trocken blieb. In der zweiten Session erlitt Daniel Ricciardo bei einem nur auf den ersten Blick glimpflichen Crash einen Bruch des Mittelhandknochens an der linken Hand, er wurde bei AlphaTauri durch Red-Bull-Junior Liam Lawson ersetzt.