"Volksverarschung!" Formel-1-Legende kritisiert FIA - und watscht Ex-Boss von Mick Schumacher ab

Formel 1: Stuck fordert Einführung des synthetischen Kraftstoffes

Zudem präsentiert der zweimalige Le-Mans-Sieger zahlreiche Ideen, was die FIA besser machen sollte. So sollen sie mehr auf die Kosten achten und eine einheitliche Aerodynamik einführen, was bei der Indy-Car-Serie schon gang und gäbe ist.

Stuck fordert mehr Teams in Formel 1 und nimmt FIA in die Pflicht

Wenig Verständnis hat er zudem an der ablehnenden Haltung der Formel-1-Teams hinsichtlich neuer Rennställe. In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Bewerbungen bei der FIA .

Eine Erweiterung des Fahrerfeldes hätte in seinen Augen nur Vorteile, zumal es „zwei Hände voll“ an Fahrern gäbe, die einen Platz in der Königsklasse verdient hätten. „Die Masse macht es doch auch cool und so hätten mehr Leute die Chance, sich zu beweisen“, meint der gebürtige Bayer.