Formel 1: Alonso-Wut wird immer größer!

Es läuft aktuell nicht mehr rund bei Fernando Alonso und seinem Aston-Martin-Team. Nach seinem hervorragenden Saisonstart in der Formel 1 mit sechs Podiumsplätzen aus acht Rennen gelang dem Spanier in den letzten acht Rennen nur noch ein Sprung auf das Podest.

In den vergangenen Wochen und Monaten sind mit McLaren, Ferrari und Mercedes gleich drei Teams am Aston Martin vorbeigezogen. Sah es zu Saisonbeginn noch so aus, dass Grün die konstante Farbe auf dem Podium neben den überragenden Red Bull sein könnte, tummelt sich Alonso nun Woche für Woche im Mittelfeld.