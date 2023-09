Formel 1: Darum ist Verstappen unschlagbar - Rivalen erklären Red-Bull-Dominanz

Mit zehn Rennsiegen in Folge einen neuen Rekord aufgestellt, in der Fahrerwertung unangefochten auf Platz eins und selbst in der Konstrukteurswertung wäre Red Bull nur mit den Punkten von Max Verstappen an der Spitze. Der Niederländer ist derzeit das Maß aller Dinge in der Königsklasse des Motorsports.

Dies muss auch die Konkurrenz anerkennen, wie Pierre Gasly und Fernando Alonso in einer Medienrunde bestätigten. „Sie haben eine gute Basis, sie haben ein gutes Auto, sie haben einen hervorragenden Fahrer, er steht im Mittelpunkt des Teams“, wird Gasly von racingnews365.com zitiert. „Alles läuft genau im gleichen Moment auf Hochtouren, weshalb sie am Ende so dominant sind.“

Daher sei es nur logisch, dass Red Bull und Verstappen im Moment unschlagbar seien, erklärte der 27-Jährige. „Wenn man alle guten Zutaten zusammenfügt, erhält man am Ende ein gutes Gericht. Verwendet man für eine gute Pizza verfaulte Tomaten, dann funktioniert das nicht.“

Alonso sieht bei Red Bull perfekte Kombination

In diese Kerbe schlug auch Alonso, der nach 14 Rennwochenenden in der Fahrerwertung auf Rang drei liegt und damit den inoffiziellen Titel „Best of the Rest“ führt: „Red Bull hat das schnellste Auto, sie können die Reifen besser pflegen als andere, sie hatten die besten Starts, die besten Stopps, sie sind in jedem Bereich, den man sich wünschen kann, der Beste.“

Diese Perfektion im technischen Bereich könne „im Moment von niemandem erreicht werden“. Und dann ist da eben noch Verstappen. „Bei Max ist es im wahrsten Sinne des Wortes dasselbe. Er ist der Beste im Qualifying, der Beste im Rennen, der Beste im Kampf und er ist der Beste bei den Boxenstopps.“

Am Ende hat Red Bull mit Auto und Fahrer eine perfekte Kombination geschaffen, die in dieser Dominanz resultiert. Diese könnte sogar noch historische Ausmaße annehmen. Nachdem sowohl Fahrer- als auch Konstrukteurstitel schon so gut wie gewonnen sind, jagt der Rennstall aus Österreich eine Bestmarke, die nicht mal Mercedes während ihrer Dominanz erreicht hat: die perfekte Saison - mit Siegen bei allen Rennen.