Formel 1: Die Geldrangliste der Schande

Es ist noch nicht so lange her, da verlor Deutschlands Hoffnungsträger Mick Schumacher sein Haas-Cockpit, weil er zu viele Unfälle baute und der von ihm verursachte Schaden für seinen Teamchef Günther Steiner zu teuer wurde. „Das kostete uns zu viel Geld“, war eines der Argumente, warum der Südtiroler Schumacher junior nach zwei Jahren den Laufpass gab.

Doch auch in diesem Jahr gibt es Unfallpiloten in der Formel 1 . Der spanische Twitter/X-Account „Formula Directa“ hat im Vorfeld des Rennwochenendes von Monza eine entsprechende Rangliste veröffentlicht: Welcher Fahrer ist der teuerste Crashpilot?

Kurios: Williams-Fahrer Logan Seargant führt die Tabelle an – und ausgerechnet Mick Schumacher könnte jetzt davon profitieren, dass die Unfälle den US-Amerikaner und sein Team teuer zu stehen kommen.

Formel 1: Seargant sorgt für hohe Reparaturkosten

Laut „Formula Directa“ hat Seargant seinen Williams-Rennstall durch Unfälle schon 2.444.000 Dollar gekostet. Gleich zweimal zerlegte er seinen Williams dabei am vergangenen Wochenende in Zandvoort – einmal im Qualifying, einmal im Rennen. Zu seiner Verteidigung: Der Crash im Grand Prix war offenbar das Resultat eines Hydraulikdefekts, der die Servolenkung killte.

Auch Frust-Mexikaner Sergio Pérez sorgt bei Red Bull im Wettbewerb um die höchsten Reparaturkosten für Stirnrunzeln. Pérez, ohnehin in der Kritik bei den Bullen, da er mit dem besten Auto der Königsklasse viel zu viel Zeit auf Dominator Max Verstappen verliert, folgt Seargant in der Liste der Crashpiloten. 1.917.000 Dollar hätten seine Unfälle in dieser Saison Red Bull schon aus der Budgettasche gezogen.