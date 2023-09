Formel 1: So holt Red Bull am Sonntag den ersten WM-Titel

Red Bull dominiert die aktuelle Formel-1-Saison nach Belieben. Von den bislang 15 absolvierten Rennen hat 14-mal ein Red-Bull-Pilot den Grand Prix gewonnen. Dementsprechend deutlich ist der Vorsprung des Führenden in der Teamwertung und kann schon am Sonntag (ab 7.00 Uhr im LIVETICKER) in Japan die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gewinnen.

Da das Szenario nicht besonders unwahrscheinlich ist, stehen die Chancen gut, dass Red Bull am Sonntag seinen sechsten Konstrukteur-Titel gewinnt. „Ich gehe davon aus, dass McLaren uns am Sonntag mehr fordern wird als Ferrari. Die haben Probleme mit dem Wind auf der Strecke und müssten 23 Punkte auf uns aufholen. Das ist eher unwahrscheinlich“, schätzte der Red-Bull-Chefberater Helmut Marko die Ausgangssituation ein.

So holt Red Bull am Sonntag den ersten WM-Titel

Verstappen hat in der Fahrerwertung 151 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Peréz. Seinen dritten Titel in Folge kann der 25-Jährige auch bei idealem Verlauf in Suzuka frühestens beim folgenden Grand Prix am 8. Oktober in Losail/Katar feiern.