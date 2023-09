Formel-1-Star beim ESC? "Ich bin bereit" - Fans und Veranstalter in Ekstase

Diesen teilte der 25-Jährige der Welt am Dienstag mit: Das Fürstentum Monaco, die Heimat des Ferrari-Fahrers, hat nach Jahrzehnten der Abwesenheit alle Anforderungen erfüllt, um wieder am Eurovision Song Contest teilzunehmen.

ESC? „Ich bin bereit“ - Leclerc sorgt für Fan-Ektase

Und sogar der offizielle Account des European Song Contest meldete sich: „308 Punkte letzte Saison.... Meinst du, du schaffst das auch für Monaco?“ Diese Punktzahl hatte Leclerc in der vergangenen Saison für Ferrari in der Formel 1 eingefahren und damit hinter Dominator Max Verstappen den zweiten Platz erreicht.

Leclerc zum ESC: Das spricht dafür

Doch wie realistisch ist eine Teilnahme Leclercs am Mega-Event? Der European Song Contest 2024 findet vom 7. bis 11. Mai in Stockholm statt. Genau dann legt die Formel 1 eine einwöchige Pause ein, um mit dem Tross aus den USA (GP von Miami am 5. Mai) nach Italien (GP von Imola am 19. Mai) umzuziehen.