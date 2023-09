Formel 1: Verhindert Ferrari Verstappen-Rekord? - Der Italien-GP LIVE im TV, Stream und Ticker

Mit dem Großen Preis von Italien in Monza (ab 15.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker) steht eines der traditionsreichsten Rennen im Formel-1-Kalender auf dem Programm. Seit der Eröffnung des Autodromo Nazionale di Monza im Jahr 1922 war die Strecke fast in jeder Formel-1-Saison vertreten.

Am vergangenen Wochenende in Zandvoort feierte Max Verstappen seinen neunten Sieg in Folge und zog damit mit dem bisherigen Rekordhalter Sebastian Vettel gleich. Zehn Siege in Folge sind in der Königsklasse des Motorsports noch niemandem gelungen. Es wäre ein weiterer Meilenstein in der jetzt schon beeindruckenden Karriere des Niederländers.