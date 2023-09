Nico Hülkenberg: Dass ich Mick Schumacher aus der Formel 1 verdrängt habe, war mir egal!

Nico Hülkenberg hält in der Formel 1 die deutsche Flagge hoch. Der 36-Jährige vom Haas-Team ist der einzig verbliebene deutsche Stammfahrer in der Königsklasse.

Erst seit dieser Saison sitzt Hülkenberg überhaupt wieder dauerhaft in einem Formel-1-Cockpit. Zuvor war er zwischen 2020 und 2023 immer wieder als Ersatzfahrer eingesprungen, wenn ein Kollege kurzfristig ausgefallen war.

Bei diesen Einsätzen überzeugte der Deutsche so sehr, dass Haas in dieser Saison auf ihn als Stammfahrer setzt. Auch hier zeigt Hülkenberg gute Leistungen, wird aber zu seinem Ärger immer wieder vom eigenen Auto ausgebremst .

Bei Haas verdrängte Hülkenberg ausgerechnet Mick Schumacher, der dadurch in dieser Saison nur einen Job als Testfahrer bei Mercedes fand.

Hülkenberg: Dass ich Mick verdrängt habe, ist mir egal

Für Hülkenberg selbst ist dieser Umstand aber letztendlich egal, wie er im Gespräch mit dem Podcast Beyond the Grid verriet.

„Mick ist Deutscher, aber er ist einer von 20. Auch wenn er Mexikaner oder was auch immer für eine Nationalität gewesen wäre, hätte das für mich keinen Unterschied gemacht, um ehrlich zu sein“, sagte er.

Ihm sei aber durchaus bewusst gewesen, dass dieser Wechsel gerade in den Medien für ein große Echo sorgen könnte, auch weil das schwierige Verhältnis zwischen Mick Schumacher und Teamchef Günther Steiner über weite Teile der Formel-1-Saison 2022 groß in den Medien war und Steiner für viele Fans in Deutschland spätestens mit dem Ende von Schumachers Zeit bei Haas zum Buhmann wurde.