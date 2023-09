Perfekte Formel-1-Saison für Red Bull? Teamchef will Geschichte schreiben

Dieses Dominieren der Formel 1 kann Horner eigentlich gar nicht so recht glauben, „wenn man bedenkt, dass wir alle 14 Grands Prix und 24 der jüngsten 25 Grands Prix gewonnen haben und dass es uns gelungen ist, diesen Schwung so lange beizubehalten“.

Horner erklärt die Team-Motivation

Sein Ziel ist es: „Wir wollen, dass wir diesen Lauf an Ergebnissen weiter ausbauen.“ Doch er ist sich zugleich bewusst, dass die Erfolgsserie irgendwann ein Ende haben wird: „Eines Tages werden wir geschlagen. Das ist unausweichlich. Die Frage ist nur, wann es passieren wird. Und natürlich wollen wir diesen Tag so lange wie möglich hinauszögern.“

Er betonte, dass jeder Sieg für das Team etwas ganz Besonderes ist und dass sich ihre harte Arbeit bezahlt macht. Am kommenden Wochenende wird wieder in der Formel 1 gefahren, dann ist die Königsklasse in Singapur zu Gast. Dort hat Verstappen die Möglichkeit, seinen elften Sieg in Folge einzufahren.