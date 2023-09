Uhr im Wert von 300.000 Euro: Überfall auf Sainz in Mailand

In Monza gefeiert, in Mailand beraubt: Ferrari-Pilot Carlos Sainz ist nach seinem dritten Platz beim Großen Preis von Italien Opfer eines Diebstahls geworden. Am Sonntagabend hielt Sainz sich in der Nähe eines Mailänder Luxushotels auf, drei Männer näherten sich, einer entriss dem Spanier seine Armbanduhr im Wert von mehr als 300.000 Euro.