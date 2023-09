"Zeugt von völligem Unverständnis" - Nächste Spitze in der Formel-1-Dauerfehde

Die Luft in der Formel 1 ist immer dann zum Schneiden, wenn Toto Wolff und Christian Horner über kontroverse Themen diskutieren. Nicht nur sportlich , sondern auch inhaltlich liegen Red Bull und Mercedes einmal mehr weit auseinander.

Beim neuerlichen Disput geht es um eine mögliche Bevorzugung von Weltmeister Max Verstappen innerhalb des eigenen Teams. Diesen Verdacht hatte Mercedes-Chef Wolff Ende August in Zandvoort angesichts der großen Diskrepanz zwischen Verstappen und dessen Teamkollegen Sergio Pérez geäußert.

„Bullshit-Kommentare“ nerven Verstappen

Die Antwort von Verstappen und Horner ließ nur eine Woche auf sich warten. Verstappen, der am vergangenen Wochenende in Monza seinen historischen zehnten Sieg in Folge feierte, wurde nach seinem Triumph zu der Thematik befragt.