Bloß kein neuer Krieg der Sterne: Hamilton reagiert nach Mercedes-Crash

Die Kamera lief, und Lewis Hamilton schritt zur Tat. Zielsicher steuerte der Rekordweltmeister auf seinen Teamkollegen zu, nahm die Schuld für den folgenreichen Unfall in Katar auf sich. George Russell hob den Daumen, eine schnelle Umarmung - und Mercedes schickte diese Aussöhnung als Social-Media-Clip um die Welt.

„Ich habe mir die Wiederholung angeschaut, es war zu 100 Prozent meine Schuld, ich übernehme die volle Verantwortung“, ließ Hamilton, der in Katar auch noch eine Strafe aufgebrummt bekam, außerdem wissen, „ich entschuldige mich bei meinem Team und bei George.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Auch in Zukunft Spannungen bei Mercedes

Dennoch bleiben zwei Dinge hängen vom Großen Preis in Katar. Mercedes kommt der Spitze zumindest auf manchen Strecken wieder näher, hatte in Lusail eine realistische Chance auf den ersten Sieg des Jahres - und brachte sich durch den teaminternen Crash in der ersten Kurve selbst um einen Erfolg.