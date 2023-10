Formel 1: Das passierte bei den "legendären" Schumacher-Partys

Denn der lieferte nun interessante Einblicke in die sogenannten Schumi-Partys, die sein Bruder nach den jeweiligen Weltmeisterschaften veranstaltete.

Besonders in Erinnerung war Ralf Schumacher die Feier nach dem sechsten WM-Titel, der Schumi 2003 in Japan zu alleinigen Rekordchampion machte. Auf Bildern sieht man den damals 34-Jährigen jubelnd auf einem Gabelstapler, bekleidet mit dem Hemd seines Bruders.

Formel 1: Schumi-Partys waren „legendäre Feste“

„Ja, er hatte mein Hemd an. Ich habe mir dann ein anderes angezogen, meinen nackten Oberkörper wollte ich den Leuten ersparen“, erklärte Ralf scherzhaft im Youtube-Kanal von formel1.de. „Wir hatten viele legendäre Feste. Damals noch bei Karl-Heinz Zimmermann im Catering, das war neutraler Boden.“

So liefen die "legendären" Schumacher-Partys

„Ganz extrem“ war jedoch die Feier in Suzuka 2003, damals noch das letzte Rennen der Saison. „Da gab es dann zerrissene Hosen und so weiter, das weiß ich noch, aber das gehört einfach dazu“, erinnerte sich der heutige TV-Experte, der außerdem verriet, was es mit dem Gabelstapler auf sich hatte.