Formel 1: GP von Katar im kostenlosen Sky-Stream

Formel-1-Fans in Deutschland bekommen beim Großen Preis von Katar ein umfassendes Zusatzangebot von Sky. Wie der TV-Sender am Donnerstag bekannt gab, wird das Rennen am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) auf dem Lusail International Circuit live und kostenlos auf allen Kanälen und Plattformen übertragen. Zudem gibt es die Premiere eines Streams im 9:16-Format auf dem TikTok-Kanal.