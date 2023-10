Formel 1: "Kein F1-Niveau!" Verstappen pestet nach Austin-GP

Der Circuit of the Americas wurde auf einem instabilen Boden gebaut, weshalb es immer wieder zu extremen Bodenwellen kommt.

Strecke eher für Rallye geeignet

„Ich springe und hüpfe herum. In einem Formel 1 Auto sieht man es wahrscheinlich nicht so, weil wir wegen dem Abtrieb auf dem Boden kleben, aber die Unebenheiten und Sprünge, die wir an manchen Stellen haben, sind zu viel“ führte der Weltmeister an.

Strecke nicht nur für die Formel 1 ein Problem

Es wird gefährlich für die MotoGP-Piloten

„Wir kommen jetzt in einen Bereich, in dem die Bodenwellen gefährlich werden. Wir sehen, dass die meisten Stürze an Stellen passieren, an denen der der Asphalt beschädigt ist. Das müssen wir in der Safety Commission besprechen“ sagte Moto-GP-Star Alex Rins nach dem Trainingsfreitag, an dem es viele Stürze gab.