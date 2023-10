Formel 1: Nächster Karriere-Meilenstein? Wer kann Verstappen in Austin stoppen?

Am Wochenende gastiert die Formel 1 zum zweiten Mal in dieser Saison in den USA. Nach dem Miami-GP steht nun Austin in Texas auf dem Programm (das komplette Rennwochenende im SPORT1-Liveticker).

Es ist zugleich das erste Wochenende, das Max Verstappen als nun dreimaliger Weltmeister angeht. Grundsätzlich wird sich der Niederländer, der sich in Katar bereits im Sprint den Fahrertitel gesichert hat, gern an die USA erinnern. Im Mai ging er zwar nur von Startposition neun ins Rennen, fuhr danach aber zu seinem dritten Saisonsieg.

So können Sie das Qualifying vom USA-GP verfolgen:

TV & Stream: Sky

Sky Ticker: In der SPORT1-App sowie auf SPORT1.de

Und auch diesmal ist der 26-Jährige der Favorit auf den Sieg in Übersee. Die letzten beiden Rennen auf dem Circuit of The Americas entschied Verstappen bereits für sich. Er könnte in diesem Jahr also den Sieg-Hattrick perfekt machen. Zudem wäre es der 50. Sieg in seiner Formel-1-Karriere. Er würde damit einem elitären Klub beitreten. Bislang konnten nur vier Fahrer diese Marke knacken: Lewis Hamilton (103 Siege), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) und Alain Prost (51).

Außerdem jagt der aktuelle F1-Dominator noch eine eigene Bestmarke. In der vergangenen Saison kürte er sich mit 15 Saisonsiegen zum alleinigen Rekordhalter vor Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Aktuell liegt der Red-Bull-Pilot bei 14 Erfolgen in diesem Jahr, könnte seine Bestmarke also bereits in Austin einstellen.

Wie Katar? Auch in Austin wird es wieder heiß

Gesprächsthema könnte jedoch auch an diesem Wochenende wieder das Wetter werden. In Katar sorgten die Bilder völlig erschöpften Fahrer nach dem Rennen für Diskussion.