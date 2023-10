Formel 1: Neues Team? F1-Zoff zwischen Stars und Bossen droht

Geht es nach den beiden Weltmeistern Max Verstappen und Lewis Hamilton, dürfte bereits ein elftes Team in der Formel 1 fahren.

„Es ist großartig, denn es ist eine Option für mehr Jobs und es gibt zwei mehr Fahrersitze, von denen einer vielleicht auch an eine weibliche Fahrerin geht. Es eröffnet mehr Möglichkeiten“, erklärte Mercedes-Pilot Hamilton vor dem anstehenden Grand Prix in Katar (im SPORT1 -Liveticker) .

Alonso: „Es wäre ein guter Name für die Formel 1″

Jüngst hatte der ehemalige Rennfahrer Michael Andretti sich mit seinem US-Projekt für einen zusätzlichen Platz beworben, was zunächst vom internationalen Automobilverband genehmigt wurde - Andretti befindet sich nun in der finalen Phase seiner Bewerbung.

Verstappen wie sein Schwiegervater in spe?

„Es wäre ein guter Name für die Formel 1 und sicher ein gutes Team“, sagte Aston Martins Fernando Alonso. „Diese Entscheidung liegt aber nicht an uns, deswegen müssen wir abwarten.“

Ab 2025 will die FIA ohnehin mehr als nur zehn Teams in der Formel 1 haben. Der größte Streitpunkt ist bislang das hohe Antrittsgeld, mit dem die etablierten Teams entschädigt werden, da sie künftig einen kleineren Teil an den Vermarktungseinnahmen kassieren würde.