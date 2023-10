Formel 1: Perez muss aus der Boxengasse starten

Sergio Perez, Teamkollege des alten und neuen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen, muss nach seinem schweren Unfall im Sprintrennen am Samstag in den Großen Preis von Katar (19.00 Uhr) aus der Boxengasse starten.

„Sergio ist derzeit einfach zu weit weg von Max. Platz zwei in der WM ist gefährdet“, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko am Samstag bei Sky und fügte an: „Generell wollen wir die vertragliche Situation bis 2024 durchziehen, aber das liegt an ihm.“