Formel 1: Qualifying: Holt sich Verstappen die Pole-Position zur WM?

Nach dem unglücklichen Formel-1 GP von Singapur gelang mit Max Verstappen zumindest einem der beiden Red Bull-Piloten ein erfolgreiches Rennen in Japan. Durch den Sieg am vergangenen Wochenende brachte sich der Niederländer in die Pole-Position, um bereits beim Großen Preis von Katar Weltmeister zu werden.

Damit der Traum vom dritten WM-Titel in Serie allerdings schon in Katar in Erfüllung gehen kann, braucht es insgesamt erfolgreiches Wochenende. Die Auftaktmöglichkeit dazu bietet das Qualifying (Freitag, ab 19Uhr im Sport1-Liveticker) auf dem Losail International Circuit außerhalb von Doha, wo Verstappen sich auch die Pole-Position für das Rennen am Sonntag verschaffen kann.

„Die Kerbs werden die größte Herausforderung“

Vor Herausforderungen stellen die Fahrer in Katar gleich mehrere Umstände.

„Die Kerbs werden die größte Herausforderung“, prophezeite Alpha Tauri-Fahrer Yuki Tsunoda vor dem Rennwochenende.

Zusätzlich kritisierte Tsunoda die Track Limits in Katar. „Die Track Limits waren hier immer ein Thema und sie haben es noch schlimmer gemacht. Wenn du über die weiße Linie kommst, wirst du dafür richtig bestraft, denn da scheint es ein hohes Risiko zu geben das Auto zu beschädigen.“

Wenn Max Verstappen also bereits in Katar den nächsten großen Erfolg bejubeln möchte, gilt es für ihn dieses Risiko stets einzuberechnen, um einen verheerenden Schaden am Unterboden zu vermeiden.

Hitze und Asphalt erzeugen weitere Sorgen

Weitere Kritik erntet die FIA auch durch die Terminierung des Rennens. Bei erwarteten Außentemperaturen von bis zu 40 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit stößt die Ansetzung im Oktober auf wenig Verständnis bei den Fahrern. Ferrari-Pilot Carlos Sainz erklärte, dass die Fahrer in der Hitze leiden würden und er sich eine solche Situation in Zukunft nicht noch einmal wünsche.

Gleichzeitig beschert ihm auch der Asphalt auf der Strecke zusätzliche Sorgenfalten. „Es sieht noch sehr neu aus, als ob dort noch nie jemand gefahren wäre“, beschrieb Sainz den Streckenbelag vor dem Rennen und ergänzte: „Ich hoffe, dass das alles gut geht.“

Dank all dieser akuten Herausforderungen scheint der Große Preis von Katar und das Qualifying am Freitag, alles andere als ein Selbstläufer auf dem Weg zum nächsten WM-Titel für „Super-Max“ zu werden.

