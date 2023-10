Formel 1: Verstappen scheut Schumacher-Vergleich

Max Verstappen steht kurz vor seinem dritten WM-Titel in Folge, für einen Vergleich mit Formel 1-Ikone Michael Schumacher ist es zu aber früh, findet der Niederländer.

„Er hat siebenmal gewonnen, da muss ich noch ein paar mehr schaffen“, sagt er vor dem Rennen in Doha über die deutsche Renn-Ikone. „Jede Generation ist etwas anders, deswegen finde ich es schwer, Weltmeister oder auch Nicht-Weltmeister miteinander zu vergleichen. Jeder einzelne Weltmeister ist für sich besonders in seiner Zeit.“

Als er erneut auf Schumacher angesprochen wurde, fügte Verstappen hinzu: „Als er gefahren ist und all das erreicht hat, wurde das vielleicht als ein bisschen normaler angesehen, weil er ein fantastischer Fahrer in einem fantastischen Team war. Aber jetzt rückblickend ist es unglaublich zu sehen, was er erreicht hat.“

Verstappen blickt vorsichtig auf die kommende Saison

Ebenso unglaublich scheint der Abstand zwischen Verstappen und den anderen Fahrern in der Motorsport-Königsklasse: In der Fahrerwertung führt er mit 400 Punkten und hat an diesem Wochenende beim Großen Preis von Katar bereits am Samstag (19.30 Uhr) im Sprintrennen die Möglichkeit, seinen dritten WM-Titel einzufahren.